Calcio, Punizione con sconto per capitan Insigne: una giornata di squalifica e 10mila euro di multa.

Punizione con sconto per capitan Insigne: una giornata di squalifica e 10mila euro di multa. Solo una giornata di squalifica dunque e non due per il n24 del Napoli. Il giocatore salterà solo Lazio-Napoli di domenica prossima e non Napoli-Torino di mercoledì 23 dicembre. Oltre alla squalifica però, il Giudice Sportivo l’ha punito anche con una multa di 10 mila euro. La motivazione è la seguente: “per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose”.