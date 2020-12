Nel pomeriggio di oggi la nostra redazione, in diretta nel “Pomeriggio Sport”, ha affrontato il tema del “caso Juve” e delle possibili conseguenze che ne potrebbero scaturire per la società bianconera. Si parla di ammenda o addirittura di retrocessione: attualmente sono in corso le indagini, portate avanti da Cantone e dai suoi colleghi per fare luce sui contatti intercorsi tra i rappresentanti della Juventus dal 7 al 17 settembre scorsi, prima dell’effettuazione della prova di italiano di Suarez. Per adesso, solo i vertici dell’Università di Perugia sono stati penalizzati perché sospesi per 8 mesi. Sulla discussione è intervenuto anche eccezionalmente Antonino Siniscalchi che ha affermato: “Nel calcio si è sempre pensato che tutto è lecito fare: questa volta è toccato a Suarez e alla Juve ma in effetti poteva capitare a chiunque. Bisogna rispettare le regole, non aggirarle, Suarez avrebbe potuto fare un corso accellerato di italiano e svolgere l’esame regolarmente”. Poi sul caso Juventus – Napoli continua: “La Juve di Boniperti avrebbe rigiocato la partita col Napoli. Non esistono più valori nel calcio, esiste solo quello economico”.