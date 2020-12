Calcio, Ordine bacchetta i “furbetti” del Napoli premiando la squadra di Nesta

Il Coni ha preso la sua decisione a proposito della partita Juventus-Napoli, che andrà disputata non appena si troverà una data utile nel fitto calendario calcistico, ma i fatti accaduti in serie B continuano a far parlare voci che, evidentemente, protendono per l’illegalità. Una fra tutte è quella del giornalista foggiano Francesco Ordine che ha dichiarato: “Segnalazione speciale per il Frosinone di Nesta che con 14 positivi non chiede all’asl alcun rinvio e gioca la partita col Pordenone pareggiandola. A dimostrazione che i cattivi esempi possono essere ignorati”. Eh sì perché, secondo Ordine, rispettare un ordine della Asl significa dare un cattivo esempio. “Fate vobis”.