Calcio, Napoli Femminile su Maradona: “Ci abbiamo provato a vincere per Lui”

Una bella partita quella tra il Napoli e la Juve Femminile ma ancora più bella la dedica che la società azzurra ha fatto al Pibe de Oro: “Ci abbiamo provato a vincere per Lui, siamo certe però di averne onorato la memoria e di aver onorato la maglia. È stata comunque una giornata speciale, questo primo NapoliJ-uve al femminile della storia: non lo dimenticheremo e non potremo mai dimenticarci di Lui!”.