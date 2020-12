Calcio, Mughini, Sallusti, Facci e quelle offese a Maradona

Prima Mughini, ancora Sallusti ed infine Facci. Se Maradona è stato indiscutibilmente il Dio del Calcio, c’è qualcuno che ha approfittato della morte del campione per esprimere con veemenza, acidità e cattiveria il proprio pensiero sulla vita privata di D10S con termini offensivi e irriguardosi solo, evidentemente, per avere la popolarità che in altri modi non riuscirebbe ad avere. “Offese fatte a chi non può nemmeno difendersi e come tali, immorali”, ha affermato l’avvocato Angelo Pisani che ha poi continuato parlando di “bullismo” ai danni di Diego e ha annunciato che la famiglia del campione ha deciso di ricorrere alle vie legali”. Parole impietose pronunciate a Tiki Taka da chi sicuramente, oltre a non capire di calcio, svolgerà una vita senza macchia che gli consente di ergersi a Padreterno e giudicare quella altrui. Ora, è difficile riucire a capire da cosa dipenda tanto astio verso un defunto, che andrebbe ricordato per tutte le emozioni che ha fatto vivere al mondo intero, piuttosto che per altro ma, se da un lato i diretti interessati sembrano far finta di niente, dall’altro Chiambretti chiede scusa a nome del suo programma mentre l’Italia, quella buona e piena di valori, aspetta che venga fatta giustizia.