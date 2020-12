Calcio, mister Castori: “con il Lecce bene la Salernitana, non mi è piaciuto l’arbitraggio”

La Salernitana soffre e pareggia con il Lecce. Le parole del tecnico Castori: “Sono soddisfatto della prestazione, soprattutto perché abbiamo affrontato una squadra di qualità e forte come il Lecce. Siamo stati compatti, abbiamo concesso poco e sofferto il giusto. E’ stata una partita combattuta: non dovevamo perdere e forse nel computo delle occasioni meritavamo più noi. Quella di stasera è stata una Salernitana quasi perfetta, peccato soltanto per il rigore concesso. Dopo la sconfitta di Brescia la squadra ha reagito bene ed era la risposta che volevo. Non è facile affrontare in poco più di tre giorni avversari di alto livello. Ora ci aspetta il Frosinone. Noi viviamo la giornata, cerchiamo di fare più punti possibili e poi alla fine tireremo le somme. Questo è un campionato difficile ed è presto dire quale sarà il nostro obiettivo. Noi venderemo cara la pelle contro tutti. Non mi piace come la quaterna arbitrale ha gestito la partita: Aya ha preso due cazzotti in bocca che non sono stati sanzionati. E questo tipo di episodi possono cambiare il corso del match. Abbiamo la necessità di ruotare un po’ e allargare il ventaglio dei calciatori, non possono giocare sempre gli stessi perché alla fine altrimenti non ci arriviamo. Sono contento della prestazione di Gondo, deve soltanto mettere più minuti nelle gambe. Djuric, Kupisz, Cicerelli hanno saltato poche partite e devono anche loro tirare il fiato. Ripeto: stasera abbiamo fatto un buon pressing e sofferto poco. Il Lecce è la squadra più forte che abbiamo incontrato finora. La mia espulsione? Doppia ammonizione perché ho superato la linea bianca. Ma lasciamo stare. Schiavone l’abbiamo recuperato, è un giocatore importante ed è entrato bene in campo. Ma come hanno fatto bene anche tutti gli altri. Venerdì avremo di nuovo a disposizione Di Tacchio e questo è un bene”.