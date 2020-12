Calcio, Mihajlovic non ci sta: “c’è un limite a tutto, da domani andiamo in ritiro

Alla sconfitta per 5-1 con la Roma, il tecnico bolognese non ci sta. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Il primo tempo è stato disastroso, da scapoli e ammogliati” ha tuonato il tecnico. “Noi eravamo gli scapoli e gli ammogliati e loro i professionisti. Questa cosa non va bene. Non si può perdere così. Io non amo fare brutte figure”. “E ora per schiarirci le idee, stiamo in ritiro fino a Natale. Ho visto un atteggiamento sbagliato. Io ho un rapporto con i miei giocatori che va al di là, anche per quello che abbiamo vissuto con la mia malattia. Ho sempre avuto un occhio di riguardo per loro. Come con i figli, trovavo una scusa. Però c’è un limite a tutto. E ora quel limite l’hanno superato. Ora andiamo in ritiro”.