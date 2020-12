Calcio, lo stadio Maradona cambia look

In pochi anni il vecchio stadio San Paolo ha subìto davvero tante trasformazioni. Da una struttura fatiscente, con dei sedili rossi rotti, con dei bagni inaccessibili ed un look decisamente âgé, è passato ad essere un gioiello color biancoazzurro. In campo presenti ora i maxischermi che i tifosi e la Uefa attendevano da oltre 10 anni, servizi igienici nuovi, il tutto grazie alle Universiadi del 2019 che hanno portato risorse economiche per questa ristrutturazione. Poi, quest’anno, con la morte di Maradona, è avvenuta l’ultima modifica del 2020: il nome! Da “stadio San Paolo”, infatti è passato in “stadio Maradona”, proprio in onore del campione. Per il 2021, però, il patròn Aurelio De Laurentiis ha voluto omaggiare i tifosi con una bella sorpresa: saranno sostituiti 1.400 sediolini del settore Distinti che saranno riposizionati per ricreare la scritta a caratteri cubitali “Napoli”, bianca, su sfondo azzurro al fine di far sembrare lo stadio meno vuoto. Il Comune di Napoli ha affidato i lavori alla ditta Milani Valerio srl di Ferrara per circa 15mila euro. L’intervento durerà circa 15 giorni dal momento della sottoscrizione del contratto.