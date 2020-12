Calcio, Lewandowski vince il premio come miglior giocatore 2020… la reazione di Ronaldo

Robert Lewandowski, stella del Bayern Monaco vincitore della Champions League, è stato nominato dalla Fifa miglior giocatore del 2020. Quest’anno, a causa della pandemia, la France Football ha deciso di non destinare a nessuno il Pallone d’Oro e così l’attaccante polacco si è consolato con questo premio assegnato ieri sera a Zurigo, nel corso di una cerimonia in streaming e consegnatogli personalmente dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. E’ virale la foto che ritrae Cristiano Ronaldo, decisamente stizzito per essere stato preceduto dall’avversario. Da quando è passato alla Juventus, il portoghese non ha più ricevuto premi ad personam (se non per il miglior gol stagionale) da Uefa e Fifa: l’ultimo Best Fifa Men’s Player è del 2017.