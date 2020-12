Calcio, le parole di Ferlaino che fanno infuriare il web

E’ un batti e ribatti sul web tra frecciatine di chi era contro Maradona e chi lo difende a spada tratta ed indignazioni tra tifosi. Questa volta il protagonista di una frase di troppo è stato Corrado Ferlaino che a Rainews ha detto: “Che ne penso di Cabrini? Che il gesto del giocatore della Juventus che si è suicidato non sarebbe mai successo a Napoli. Perché Napoli è una città bella, piena di vita. Cabrini è un giocatore juventino, lasciamogli dire queste sciocchezze. Certamente Maradona non sarebbe mai andato alla Juventus. Se n’è scappato dal Barcellona, figuriamoci se sarebbe andato alla Juventus. Maradona era amico del popolo napoletano perché legava benissimo con questo. Cabrini dice sciocchezze, ognuno può dire quello che vuole, anche le sciocchezze”. Il riferimento dell’ex presidente azzurro è chiaramente a Pessotto, anche sel’ex juventino aveva solo tentato il suicidio, non riuscendo nel suo intento. Parole comunque pesantissime che hanno indignato tutti, soprattutto i tifosi juventini che gli si sono scagliati contro.