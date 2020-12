Calcio, l’Afragolese 1944 presenta il pullman ufficiale

La società afragolese presenta il pullman ufficiale: “Siamo lieti di presentarvi il pullman ufficiale dell’Afragolese 1944!!! L’ennesimo dono del Presidente Raffaele Niutta, che con l’infinita collaborazione di uno dei nostri dirigenti Nicola Bossa, ci teneva a dare un tocco di eleganza alla compagine rossoblù, impegnata sui vari campi dello stivale. Il pullman, oltre ad avere i colori della squadra, è dotato all’interno di comfort di ultima generazione con ampi spazi per lo svago, il relax e la comodità, fattori importanti per viaggi di lunga durata. Un bel regalo di Natale del nostro “Leone”, con l’auspicio di viaggiare senza sosta non solo in autostrada, ma soprattutto sui campi da gioco”.