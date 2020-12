Catanzaro – Turris non è solo una partita ma è anche il derby di serie C del comune sponsor tecnico. Prima del match, infatti, i due capitani Corapi e Longo si sono scambiati le magliette celebrative create per l’evento da EYE Sport. Al Nicola Ceravolo la Turris parte alla grande, passa in vantaggio con Stefano Esempio ma poi finisce in 10 per un’espulsione dubbia e perde 3-1 con il Catanzaro. Al termine della gara, il mister Fabiano non vuole polemiche: si complimenta con la sua squadra e non si lascia punzecchiare da domande provocatorie. “Accetto il risultato sul campo”, risponde.