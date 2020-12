Calcio, la Supercoppa italiana cambia nome: si chiamerà PS5 Supercup

“Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020, che vedrà sfidarsi mercoledì 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola. PlayStation®5 sarà Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di PS5 Supercup”. A commentare è Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. “Esprimiamo grande soddisfazione per aver raggiunto questo accordo con Sony Interactive Entertainment Italia, il brand PlayStation è sinonimo di innovazione, e la nostra partnership è frutto di una visione condivisa, rivolta al futuro e alle nuove generazioni”. Marco Saletta, General Manager di SIE Italia ribadisce: “Siamo orgogliosi di poter collaborare con un partner d’eccezione come Lega Serie A. La crescita del medium videoludico in Italia è in costante aumento, e crediamo fortemente che collaborazioni di questo calibro possano contribuire concretamente ad alimentarne la conoscenza e lo sviluppo. Il calcio infatti è senza alcun dubbio lo sport più seguito nel nostro Paese e la Supercoppa Italiana simboleggia uno dei trofei più ambiti della stagione. Per questo riteniamo che la PS5 Supercup rappresenti un’occasione unica per celebrare PlayStation 5, la nostra console di nuova generazione”.

