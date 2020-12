Calcio, la Salernitana batte 2-1 il Venezia. Decisiva la doppietta di Anderson

Mantiene il primato in classifica la Salernitana che quest’oggi ha vinto per 2-1 nel difficile campo del Venezia. La doppietta di André Anderson, la prima in Serie B, è stata decisiva per i granata. I veneti ci provano fino all’ultimo ma riescono solo ad accorciare le distanze grazie alla rete di Črnigoj al 90′. La formazione di Castori rimane dunque al primo posto nella serie cadetta a quota 31, seguita dall’Empoli, ora a 27 punti ma impegnata alle 18 fuori casa contro il Brescia e dal Ciattadella.