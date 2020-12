Calcio, la Juve Stabia apre lo store

Lo store della S.S. Juve Stabia è realtà! Juve Stabia e Givova, un binomio importante che unisce due grandi eccellenze del nostro territorio. Il primo store a tinte gialloblè è sito in Corso Garibaldi, 24, a Castellammare di Stabia. L’apertura avverrà sabato 5 dicembre alle ore 16:30 e, nel rispetto delle normative relative al DPCM, consentirà la vendita al dettaglio ai tifosi stabiesi. Sarà consentita anche la vendita online per chi non potesse o volesse recarsi allo store (i dettagli saranno specificati a breve). L’immancabile logo della S.S. Juve Stabia e il logo dello sponsor tecnico Givova a simboleggiare ancora di più l’unione tra le due importanti realtà: su tutto il materiale da passeggio e da lavoro dei nostri calciatori, dalle maglie ufficiali, alle tute allenamento e felpe esclusive. Lo store della Juve Stabia è realtà: i primi passi di un tragitto che si spera possa essere ricco di soddisfazioni per i tifosi stabiesi.