E’ carico mister Maiuri in vista della trasferta a Teramo di domani alle 17:30. “A Teramo per i tre punti. La squadra è in costante crescita, siamo molto più gruppo e vedo la voglia di portare a casa qualcosa di importante nel breve tempo. Sappiamo di avere dei difetti ma consapevoli dei nostri pregi. La classifica che abbiamo è molto bugiarda e lo dimostreremo. Il nostro chiodo fisso è la salvezza della Cavese e lotteremo fino alla morte per questo”, recita in conferenza stampa.

Intanto, è stata diramata la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Bisogno, 22 Paduano, 38 Russo

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro

CENTROCAMPISTI: 5 Lulli, 8 Favasuli, 11 Onisa, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 31 Esposito, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 19 Oviszach, 20 Germinale, 37 Vivacqua