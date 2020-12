Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Teramo e Cavese. Per i padroni di casa è il quarto pari consecutivo, per gli ospiti l’ennesimo appuntamento rimandato con la vittoria. Gara molto equilibrata ed il risultato rispecchia l’andamento del match che ha visto occasioni su entrambi i versanti.

Marcatori: st 8’ Russotto, 36’ Cappa (rig.)

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Soprano, Iotti, Tentardini; Arrigoni (28’ st Viero), Santoro; Ilari (1’ st Cappa), Bombagi (17’ st Mungo), Costa Ferreira; Gerbi (18’ st Pinzauti). A disp.: D’Egidio, Di Francesco, Celentano, Birligea, Di Matteo, Bunino. All.: Paci.

Cavese (4-3-3): Russo; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo (26’ st Matera), Pompetti, Esposito; Vivacqua (33’ st Lulli), Germinale (45’ st De Rosa), Russotto. A disp.: Bisogno, Ricchi, Favasuli, De Paoli, Onisa, Marzupio, Oviszach, Cannistrà, Nunziante. All.: Maiuri.

Arbitro: Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Giorgi della sezione di Legnano e Martinelli della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Saia della sezione di Palermo.

Note: Ammoniti: Arrigoni, Cuccurullo, Soprano, Russotto, Trasciani e Cappa per gioco falloso. Angoli: 3-1. Recupero: pt 0’, st 4’. Gara a porte chiuse.