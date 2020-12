Calcio, la Cavese pareggia a Catania. Maiuri: “Sono soddisfatto, il campionato è ancora lungo e nulla è deciso”

La Cavese, penultima in classifica ed a soli 6 punti, agguanta il pareggio a Catania grazie ad una buona prestazione e, al termine della partita, ecco le parole di mister Maiuri: “E’ stata una gara giocata complessivamente bene dalla mia squadra. Abbiamo fatto qualcosina in più del Catania e, probabilmente, ai punti avremmo meritato qualcosina in più. Sono soddisfatto dell’approccio avuto dai ragazzi, hanno giocato con la giusta attenzione e pure con buona autorità. E un pareggio che ci dà morale in vista dei prossimi impegni. Il campionato è ancora lungo e nulla è deciso”.