Calcio, la Cavese non ingrana, confronto tra squadra e tifosi

Dopo l’ennesimo Ko, stavolta contro la Casertana, la classifica della Cavese ora è davvero preoccupante. I metelliani hanno ottenuto appena 5 punti in 12 partite, hanno il peggior attacco del raggrupamento con 8 gol realizzati e la seconda peggior difesa con 22 reti subite. Nelle scorse ore c’è stato anche un confronto tra la squadra e un gruppo di tifosi blufoncé, per un chiarimento e come incitamento. Intanto il patron Massimiliano Santoriello ha mostrato il suo disappunto sull’atteggiamento dei giocatori: «Chi non se la sente può anche lasciare da subito la Cavese. In campo pretendo la guerra, voglio cattiveria e grinta perché non c’è più tempo. Questa squadra deve recuperare la dignità. Almeno 10 punti li abbiamo regalati per errori commessi in campo. Ora tutti i calciatori sanno che dovranno meritarsi sul campo la conferma, perché non guardo più in faccia a nessuno».