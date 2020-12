Gli omaggi per Diego Armando Maradona ormai non si contano più. L’ultimo, forse quello più particolare, è comparso in Siria dove, tra le macerie di una guerra troppo lunga e troppo spietata, è spuntata l’immagine del Pibe de Oro creata da uno street artist sul muro di una casa bombardata. L’opera è a cura di Aziz Asmar, la “location” la martoria Idlib, una delle città più colpite dal conflitto civile.