Calcio, il Sorrento pareggia col Bitonto e resta capolista insieme al Taranto e al Casarano

Il Bitonto si rialza dopo il ko con il Cerignola e riesce a conquistare un buon pareggio per l’1-1 contro il Sorrento. I campani, passati in vantaggio all’8′ con Basile, che approfitta di un’uscita errata di Figliola, sono stati rimontati dai neroverdi nella ripresa, grazie alla rete siglata da Palazzo. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri costieri, ancora primi in classifica ma raggiunti dal Taranto e dal Casarano. Per il Bitonto un punto importane su un campo difficile che può essere sicuramente di buon auspicio in vista della ripresa del campionato programmata per gennaio.