Al termine della seduta mattutina di rifinitura il mister Salvatore Aronica ha presentato la sfida in programma domani allo stadio Domenico Francioni contro il Latina. Di seguito le sue parole: “E’ stato un momento di inattività lungo ed estenuante, finalmente possiamo riprendere a giocare dopo 45 giorni. Sarà un buon banco di prova per capire a che livello siamo dopo lo stop. E’ stato un periodo intenso e preoccupante per via della pandemia come del resto per tutti i settori. Siamo felici di tornare in campo”. Poi ha continuato: “Nonostante la lunga inattività di gare ufficiali la squadra si è sempre allenata con grande professionalità e serietà. Domani ci saranno le giuste motivazioni e la giusta concentrazione per affrontare il nostro avversario. I ragazzi stanno molto bene sia a livello fisico che psicologico, non vedevano l’ora di tornare in campo. In settimana ho visto grande applicazione, intensità e concentrazione. Infortunati? Mancherà solo Acampora”. Sul prossimo avversario: “Il Latina ha recuperato una gara due settimane fa e rispetto a noi ha avuto la possibilità di ritrovare ritmo gara, o comunque non ha subito il nostro stesso periodo di inattività. E’ un’ ottima squadra esperta con grande qualità e costruita per vincere il campionato, sicuramente sarà una partita difficile e dispendiosa“.