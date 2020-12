Calcio, il racconto di Platini su Maradona

I ricordi e l’amore verso Maradona non hanno colori. Michel Platini ha dichiarato a Road TV Italia un aneddoto accaduto diversi anni fa: “Avevo problemi familiari. Maradona, dopo la partita a Napoli, mi disse di chiamarlo anche di notte, se ne avessi avuto bisogno. Mi accarezzò più volte, rassicurandomi. Poi, concluse dicendomi di aver prenotato un albergo a Torino per mercoledì. Lo fece solo per venire a trovarmi. Fu un gesto che mi rese ancor più piccolo, davanti a questo gigante dei sentimenti, prima che del miglior calcio al mondo”.