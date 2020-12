Calcio, il Napoli Femminile beffato dalla Juve perde in casa per 1-2

Si è giocata a Barra, la prima volta di Napoli – Juve femminile: il fischio di inizio alle 14.30, a porte chiuse ma i balconi con vista campo pieni di appassionati che si sono organizzati per godersi lo spettacolo. Non è ovviamente mancata la commemorazione a Diego Armando Maradona con il canonico minuto di raccoglimento prima della gara e le squadre con il lutto al braccio. Nel riscaldamento Napoli e Juventus accompagnate dalle canzoni più celebri dedicate al Pibe de Oro mentre Oliviero e compagne con una patch speciale sulla maglia con la scritta D10S. Un tempo per parte, ma alla fine il Napoli Femminile deve soccombere per 1-2 al cospetto delle bianconere. Il primo tempo vede in campo una sola squadra: il Napoli. Ferocia, agonismo e soprattutto giocate di alto livello. Le azzurre annullano il gap in classifica e, anzi, si mostrano addirittura superiori alla capolista. Zero i tiri in porta concessi dalla squadra di mister Marino a Bonansea e Girelli, i due centravanti anche della Nazionale italiana. Nella ripresa, però, in campo c’è solo la Juventus che trova il pareggio a causa di un grave errore di Huynh che in area non riesce a spazzare il pallone: la sfera viene raccolta da Maria Alves che da pochi passi deve solo spingere in rete. Nel finale arriva anche la beffa per il Napoli. Contatti in area e rigore trasformato da Girelli. La gara finisce qui, con le azzurre che recriminano per un penalty non concesso dal sig.