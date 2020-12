Calcio, il mistero del Papu Gomez

Che tra il Papu Gomez ed il mister Gianpiero Gasperini non corresse più buon sangue si era già capito quando, nell’intervallo della partita contro il Midtjylland, i due hanno litigato violentemente per divergenze di idee calcistiche. Poi ieri l’esclusione dell’argentino dagli undici titolari nel match contro la Fiorentina, con scuse addotte dal tecnico davvero poco credibili e, in ultimo, il post di sfogo su Instagram dell’attaccante atalantino che ha usato parole di commiato ai tifosi. “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”…