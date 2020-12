Calcio, il Covid ferma la beneficenza di Natale della Nocerina

Nuvkrinum Ultras Curva Sud comunica con grande dispiacere a tutti i molossi e a tutti i cittadini nocerini, che la tradizionale beneficenza della vigilia di Natale, effettuato dagli ultras della sud in favore del reparto di Terapia Intensiva Neonatale del nostro ospedale cittadino, per questa sesta edizione, causa emergenza covid, dovrà per forza di cose, essere rinviata a data da destinarsi. Ad un amore infinito verso i più piccoli ed indifesi, ne corrisponde un altro altrettanto immenso verso i più anziani e sofferenti, i più a rischio in questo momento. Per cui, visto che questo evento vive dello spirito di solidarietà verso chi ha più bisogno di aiuto, e si manifesta grazie al calore, all’aggregazione, all’appartenenza ed alla generosità del nostro popolo in festa, in un momento tanto triste, incerto ed inquietante, vengono a mancare proprio i presupposti principali che animano l’essenza di questa manifestazione. Con la speranza che quanto prima, i cuori nocerini possano tornare ad unirsi e stringersi per la TIN, la Curva Sud porge alla città gli auguri di un sereno Natale, e din particolar modo alle famiglie che hanno sofferto la perdita di una persona cara questo anno tanto doloroso.