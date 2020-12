Calcio, goal di Wanda Nara, la Littizzetto ammonita per frasi sessiste

Se Maurito Icardi non riesce più a far parlare dei suoi spettacolari goals come quando giocava all’Inter, la sua splendida moglie, nonché agente dell’argentino, è sempre sulla cresta dell’onda e, questa volta, non è passata inosservata sulla sella di un cavallo. Sì, perché tornata in vacanza in Argentina, Wanda ha deciso di regalarsi un servizio fotografico e in una delle varie foto realizzate, è ritratta nuda su un bellissimo cavallo nero. E, mentre la bionda showgirl ha postato la foto sui social con il commento: “Non esiste una sensazione di libertà uguale a quella che provo quando sono sul mio cavallo. Tra le foto più difficili che mi toccò fare, il cavallo non rimaneva calmo”, di commenti non le sono piaciuti quelli della comica Luciana Littizzetto. Da Fabio Fazio a “che tempo fa”, la “Lucianina” italiana ha dichiarato: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Queste frasi secondo la Icardi sarebbero risultate volgari e sessiste e, al cospetto della Tour Eiffel, ha annunciato che procederà per vie legali.