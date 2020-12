Il 2020 non è stato positivo per il Sant’Agnello calcio che non ha potuto quasi mai giocare. Quest’oggi il brindisi per festeggiare quello che verrà con l’augurio che sia migliore! “Buon anno a tutto il S.Agnello calcio,al presidente ai mister ai dirigenti ai genitori ai piccoli e grandi calciatori che il 2021 ci faccia rincontrare tutto sul quel rettangolo di gioco. Auguri dagli allievi regionali under 17”.