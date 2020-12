Calcio, Gattuso non si presenta in conferenza stampa, Riccio: “l’atteggiamento dei ragazzi ci ha fatto passare il turno”

A sorpresa, ma non troppo, Gattuso non si è presentato in conferenza stampa nel post partita Napoli-Real Sociedad. L’allenatore del Napoli ha avuto un problema all’occhio, come si è potuto notare dalle immagini tv durante la partita e, al suo posto, è intervenuto il secondo Gigi Riccio che comunque ha rassicurato sulle condizioni del tecnico. Ecco le sue parole: “Solito problema all’occhio per Gattuso che oggi, come a volte capita, si è accentuato. Serviva grande sacrifico per sfruttare i nostri punti di forza. La Real Sociedad era in grande salute ed abbiamo giocato molto bene. Sin da domani mattina dobbiamo battere ancora sull’atteggiamento di questa sera. Poi vengono esaltate le qualità dei singoli, ma fondamentale è stato l’atteggiamento dei ragazzi in campo che hanno meritato di passare il turno. Siamo tanto contenti ora quanto eravamo dispiaciuti prima per aver perso Zielinski per un mese”. Riccio prosegue:”Sul campo i punti sono 21. I nostri attaccanti si sacrificano sempre, tengono le distanze e noi lavoriamo sempre su questi aspetti. La fase difensiva nasce poi anche da un possesso palla di grande qualità. Stasera abbiamo lavorato senza palla ma sapevamo di andare incontro ad una partita del genere, ma in campionato spesso comandiamo nel possesso palla e costringiamo gli avversari ad abbassarsi. Quando è scattata la molla? Non eravamo contenti della sconfitta contro l’AZ ma la gara era stata fatta bene. Ci sono state due o tre partite simili come quella con l’AZ o quella contro il Sassuolo ed abbiamo lavorato per migliorare certi aspetti come stiamo facendo anche ora”.