Calcio, Gaetano Imparato: “Castori è un grande allenatore”

I tifosi della Salernitana da anni sono ostili alla dirigenza composta da Lotito e Mezzaroma e, più volte, sono stati autori di manifestazioni affinché la stessa si dimettesse. Ai microfoni di Zona Calcio, Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che: “la Salernitana, checché se ne dica, è guidata da un grande allenatore! Quando ho saputo che Fabrizio Castori avrebbe allenato i granata, ho pensato subito che potesse fare bene”. E in effetti la Salernitana, attualmente seconda in classifica, è stata finora protagonista di buone prestazioni e, quand’anche in qualche gara si sia trovata in difficoltà (vedi col Lecce), ha saputo soffrire e portare a casa un punto. Sul big match di stasera contro i ciociari, Imparato è sicuro: “Difficile pronosticare come finirà perché il Frosinone è imprevedibile”.