Calcio, finisce in parità tra la Salernitana ed il Lecce ma i granata perdono la testa

Finisce in parità il big-match dell’Arechi tra Salernitana e Lecce con i granata che perdono la vetta per il sorpasso dell’Empoli. I padroni di casa passano in vantaggio al primo tiro con Capezzi, ma soffrono la pericolosità dei pugliesi che attaccano tantissimo ma trovano il pari solo grazie ad un rigore a inizio ripresa, trasformato da Mancosu. Nel secondo tempo Mancosu fallisce il vantaggio deviando di testa su Belec e Listkowski ritarda troppo la capitalizzazione di un contropiede. Nella seconda parte della ripresa si fa vedere anche la Salernitana, pericolosa con Djuric e Tutino.