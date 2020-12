Finisce a reti inviolate ma con tante emozioni al “Lamberti” il match tra Cavese e Virtus Francavilla valido per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Metelliani vicini al vantaggio, al 18′, con Tazza, autore di un velenoso cross fermato dalla traversa, e Russotto, al 24′, che sciupa con un piatto di destro a lato dopo l’ingresso in area di rigore. Nella ripresa, al 50′, gli ospiti costruiscono due palle-gol con Puntoriere, ma Russo fa buona guardia. Finisce 0-0, secondo risultato utile di fila per i blufoncé di mister Maiuri.