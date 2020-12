Al Liguori la Turris scende in campo con la maglia commemorativa nel quinto anniversario della prematura scomparsa di Vincenzo Strino. I corallini ritrovano la vittoria dopo due mesi e mezzo battendo la Cavese, ultima in classifica, grazie alle reti di Giannone e Lorenzini. Si interrompe intanto la scia di risultati utili della Cavese reduce da tre pari contro Monopoli, Catania e Teramo e parsa in ogni caso rigenerata dalla cura Maiuri.