Giuliano Alma e Filippo Lorenzini, sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Turris-Teramo.

Lorenzini: “Siamo contenti di tornare a giocare nel nostro stadio. Penso che domenica sarà una partita difficile. Il Teramo ha un’ottima squadra, sta dimostrando di valere la posizione che occupa. Noi veniamo da una sconfitta che, per come è andata, meritavamo un risultato diverso ma il calcio è questo. Ci aspetta una partita dura, ma ci siamo preparati bene. Teramo? È molto esperto, nonostante in giovani presenti in rosa. Sono una squadra compatta, giocherà per vincere il campionato. È una squadra solida, che dall’anno scorso ha un blocco importante e quest’anno sta facendo vedere quello che ci aspettavamo l’anno scorso”.

Alma: “C’è rammarico per domenica, perché avevamo indirizzato la gara nella giusta direzione. Poi purtroppo sono accaduti alcuni episodi che non stiamo qui a commentare. Per domenica sicuramente noi affronteremo la gara con il piglio di tutte le gare. Dobbiamo avere, equilibrio, pazienza, perché abbiamo dimostrato di poter dire la nostra in questo campionato. Sono abbastanza fiducioso. Condizione? Sto lasciando indietro l’infortunio. Spero di poter essere utile alla Turris e di poter fare il mio”.

All’esito della seduta di rifinitura effettuata questo pomeriggio allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, sono 26 i calciatori convocati dal tecnico Fabiano per l’incontro di campionato Turris-Teramo in programma domenica 13 dicembre.

Out il portiere Lonoce (operato in settimana di appendicectomia) ed il difensore Esempio (squalificato); non convocato l’indisponibile Persano. Rientrano D’Alessandro e Sandomenico.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei convocati:

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Giordano, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Salazaro, Sandomenico.