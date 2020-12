Calcio, ecco l’esame di Suarez

Secondo quanto riportato da Il Mattino, queste sarebbero le frasi pronunciate dall’ex attaccante del Barcellona, Suarez, per il suo esame a Perugia per la ottenere la cittadinanza italiana. “Mi chiamo Luis Suarez e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il mate. Mi piace fare il barbecue con la famiglia e gli amici. A me non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie”. Questa è la prova dalla procura nel computer della professoressa Stefania Spina, indagata e sospesa per otto mesi insieme alle altre persone coinvolte nella vicenda dell’Università di Perugia e cioè la rettrice Giuliana Greco Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e l’esaminatore Lorenzo Rocca.