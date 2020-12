Calcio, ecco il nuovo protocollo per la serie D

La Figc ha pubblicato il protocollo per allenamenti e gare dei campionati nazionali a partire dalla Serie D fino al calcio a 5 e per il campionato di Serie B femminile. La novità riguarda la cancellazione dell’obbligo di sottoporre l’intero gruppo squadra a tampone ogni 2 giorni in caso di positività. Il documento, redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato approvato dalla Commissione Medico Scientifica della Federcalcio. Il nuovo protocollo prevede esclusivamente test antigenici “quantitativi”, i cosiddetti “test rapidi” , validati da studi scientifici che ne abbiano dimostrato elevata accuratezza e sensibilità, da effettuare entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara a tutto il gruppo squadra. I test andranno effettuati presso una struttura sanitaria pubblica o privata con autorizzazione regionale. Se ne occuperà personale medico o paramedico adeguatamente formato. In seno alle singole società, il responsabile medico – regolarmente iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana – sarà il garante delle attività sanitarie a tutela della salute dei calciatori e i componenti il gruppo squadra.