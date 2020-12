Calcio, dramma per Mauro Bellugi, amputate entrambe le gambe

A Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e della Nazionale, sono state amputate entrambe le gambe. Ricoverato a inizio novembre per i terribili dolori agli arti inferiori, legati a una patologia che lo tormentava da tempo, l’ex difensore, 71 anni a febbraio, è anche risultato positivo al Covid, e nel giro di poche settimane la situazione si è aggravata fino a rendere necessari due interventi per l’amputazione delle gambe. A raccontarlo è stato lui stesso che ha anche aggiunto: “Il Covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach”. Intanto il Napoli, attraverso un tweet ha lanciato un messaggio di solidarietà al campione: “Coraggio Mauro. Il tuo vecchio Napoli ti è vicino. Ti aspettiamo al Training Center!”.