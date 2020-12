Calcio, Coppa Italia Napoli-Empoli il 13 gennaio alle 17:45

Il Napoli inizierà il nuovo anno con tanti impegni tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Gli uomini di Gattuso scenderanno allo stadio Maradona per la prima volta nel 2021 il 3 gennaio contro il Cagliari, mentre per la Coppa Italia con l’Empoli si è deciso per mercoledì 13 gennaio alle 17:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due. Poi, il 20 gennaio alle 21, gli azzurri affronteranno la Juve di Pirlo al Mapei di Reggio Emilia per la finale della Supercoppa Italiana.