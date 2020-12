Alla vigilia del match al “San Nicola”, di domani alle 15, mister Braglia afferma: “Mi aspetto di proseguire lungo la strada intrapresa, sperando di portare a casa qualcosa di importante. Ogni partita viene preparata per fare risultato, abbiamo cercato di recuperare più energie possibili per giocare una partita degna del nostro nome. Cerchiamo di migliorarci giorno per giorno, speriamo di continuare a fare bene. I ragazzi si stanno ritrovando dopo aver superato l’emergenza Covid anche se, purtroppo, giochiamo tanto e ci alleniamo poco. Stadio e avversario sono importanti, vedremo chi sarà più bravo. Andremo a fare la nostra gara. Con la Ternana siamo stati più conservativi anche perché non venivamo da un bel periodo, avevamo preso due gol stupidi col Bisceglie e non eravamo così sicuri. Forse abbiamo aspettato troppo, ma i “se” e i “ma” se li porta il vento. L’autostima è aumentata con le prestazioni fatte negli ultimi giorni. Andiamo a Bari e facciamo la nostra partita. Ripeto, non ci riteniamo inferiori a nessuno, sperando di ripetere più certi tipi di atteggiamento e prestazioni”.