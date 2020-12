Calcio, Catanzaro-Juve Stabia, le parole di mister Padalino

Il tecnico delle Vespe, Pasquale Padalino, ha parlato a proposito della partita di domani sul campo del Catanzaro. Queste le parole riportate dal Resto Del Calcio: “Affronteremo una squadra che ha valori importanti e che gioca in una maniera ben precisa. Sicuramente sarà una gara dispendiosa anche a livello di energie, oltre che sul piano tattico. Uno dei nostri obiettivi è invertire la tendenza del nostro rendimento in trasferta, soprattutto a livello di risultati più che di prestazioni. Adesso però, rispetto alle prime uscite, abbiamo un approccio e una maturità collettiva sicuramente di un altro livello e abbiamo tutte le carte in tavola per cambiare rotta lontano dal “Menti”, soprattutto contro squadre che ci precedono in classifica. Al “Ceravolo” mi aspetto dunque personalità e voglia di dimostrare che la serie positiva in atto non è frutto del caso; abbiamo poi una nostra identità e dobbiamo esaltarla provando a vincere il match, poi la partita potrà terminare diversamente ma voglio vedere la mentalità giusta”. E sui rientri dagli infortuni aggiunge: “Avrò nuovamente a disposizione Lia e Rizzo, mentre saranno ancora indisponibili Mulè, Cernigoi e Mastalli”. Traccia poi un bilancio dopo oltre due mesi di lavoro con la squadra al completo, al netto di qualche indisponibilità di troppo: “Sicuramente tra gli aspetti da migliorare c’è, come dicevo, il rendimento esterno; per il resto mi ritengo soddisfatto dell’impegno e dell’abnegazione della squadra, formata da ragazzi che hanno dato il massimo della loro disponibilità per un club scottato da una dura retrocessione. Non possiamo ambire subito ai vertici ma, ovviamente, giochiamo per essere protagonisti e vogliamo terminare il campionato in crescendo, senza dimenticare le parole del nostro presidente che ci hanno messo pressione ma allo stesso tempo ci fanno capire l’importanza dei colori che difendiamo”. Chiude con un breve commento sulla prossima sessione di calciomercato, lasciando trasparire l’esigenza di ingaggiare almeno un altro laterale difensivo, ruolo dove le vespe erano già carenti al termine della finestra estiva: “Cosa mi aspetto dal mercato invernale? Un’idea ce l’abbiamo ma ci sono altre due gare prima di chiudere il 2020, poi affronteremo in maniera più approfondita la tematica, ma i ruoli nei quali vorremmo intervenire sono quelli di cui parlavamo anche qualche mese fa”.