Al termine della gara a Catanzaro, i marcatori della Juve Stabia, Orlando e Golfo, hanno commentato la prestazione della Juve Stabia:

Orlando: “Innanzitutto devo ringraziare il mister per la fiducia che mi dà partita dopo partita, sono contento per il mio secondo goal consecutivo e per la prestazione della squadra. Dove potrò arrivare non lo so ma so che continuerò ad allenarmi al 100% sempre; ringrazio anche Oliva che mi ha visto con il terzo occhio e mi ha passato la palla che mi ha permesso di segnare! Sono contento di ciò che sto facendo e so che non devo abbassare la guardia perché siamo tutti forti e la maglia da titolare bisogna sudarla. Creiamo tanto in ogni partia e facciamo allenamenti mirati per riuscire a concludere. In questo modo ce la possiamo giocare con chiunque. Oggi il pareggio ci stava perché il Catanzaro è molto forte”.

Golfo: “E’ stata una partita combattuta, pur avendo sbagliato il rigore non ci siamo demoralizzati e abbiamo portato a casa un punto importante. E’ fondamentale anche subentrare bene in gara e sia io che Ripa ci siamo riusciti. Ora pensiamo alla Casertana per poi goderci le vacanze di Natale