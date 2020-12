Calcio, Castori: “Con il Frosinone dobbiamo mettere in campo la personalità”

Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, alla vigilia del difficile match di domani sera contro il Frosinone, analizza la partita: “Domani ci attende una partita difficile contro una squadra di grande valore che ha grandi ambizioni. Siamo nel mezzo di un ciclo di gare ravvicinate ed è molto importante la capacità di recupero delle energie. Dovremo fare la nostra partita, mettendo in campo la nostra identità”. “Dobbiamo fare una prestazione da squadra, interpretando la gara al meglio per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene fisicamente e in questo periodo del campionato è fondamentale l’apporto di tutti”. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Frosinone e Salernitana. Tutti a disposizione, confermato il recupero di Veseli e Karo, rimasti in panchina martedì scorso perchè non al top dal punto di vista fisico. Mancano soltanto Cristiano Lombardi, Baraye e Micai per scelta tecnica: il portiere, ormai relegato a ruolo di quarto, andrà via pur avendo lanciato messaggi d’amore nei confronti di Salerno sui social. In lista anche i giovani Barone e Iannoni. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.