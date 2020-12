CALCIO Casertana-Viterbese, i campani in campo con 3 “febbricitanti”;

Casertana: Il sindaco minaccia di inviare gli atti in Procura

La cronaca dello sport in serie C vede le difficoltà della Casertana a presentare una squadra credibile in campo. Falcidiata da influenza e Covid la Casertana è scesa in campo con 9 calciatori di cui almeno due febbricitanti secondo le cronache dei colleghi sul posto.

NEL REPORT della testata “CRONACHE DELLA CAMPANIA” La rabbia amministrativa e politica con le riflessioni del primo cittadino casertano.