Calcio, cambio di panchina nella Cavese: esonerato il tecnico Maiuri e al suo posto subentra mister Campilongo

Tramite un comunicato ufficiale la Cavese ha ufficializzato “l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali”. Dura poco più di un mese dunque l’avventura di Maiuri sulla panchina della Cavese: il tecnico è subentrato al dimissionario Modica lo scorso 16 novembre. Nella stessa giornata, attraverso un altro comunicato, la società ha anche annunciato: “di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Salvatore Campilongo. Il tecnico partenopeo, alla sua terza esperienza in bleufoncé, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021”.