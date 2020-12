Nato il 23 dicembre 1945, domani il Sorrento festeggerà 75 anni. In occasione della partita in casa, allo Stadio Italia, contro il Bitonto alle 14:30, i rossoneri scenderanno in campo con una divisa “ricordo” 1945– 2020: una motivazione in più per vincere e regalarsi il mantenimento del primo posto in classifica. Buon compleanno Sorrento!