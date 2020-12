Altra sconfitta rimediata dal Napoli Femminile in Serie A. Le azzurre si sono arrese all’Hellas Verona, che ha sbancato il ‘Caduti di Brema’ di Barra grazie alla doppietta di Asia Bergonzi. Buono solo per le statistiche il gol di Popadinova. La partita è finita 1-2, punteggio che ha permesso alle scaligere di allungare sul Napoli, ormai ultimo in classifica con un punto conquistato in dieci partite. “Non ci sono alibi, non ci sono scuse: abbiamo perso senza fornire una buona prestazione”. L’analisi di Peppe Marino, tecnico del Napoli Femminile, dopo il ko è chiara: “Abbiamo patito la tensione, la squadra specie nel primo tempo è apparsa contratta e non ha fatto ciò che doveva. Abbiamo per di più incassato due gol evitabili per errori individuali ed è diventato difficile poi rimettere le cose a posto. Spiace perché le aspettative erano altre, spiace per gli sforzi della società e per l’impegno delle ragazze e dello staff che mi onoro di capeggiare”.