Calcio, Berisha positivo al Covid, necessario il ricovero ospedaliero

Tantissimi giocatori in questi mesi sono risultati positivi al Covid ma c’è chi non ha riscontrato problemi perché asintomatico e chi, invece, ha avuto i sintomi che ha curato restando a casa. Il primo caso di ricovero ospedaliero nella serie professionistica riguarda invece il portiere della Spal che, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha reso noto che “a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre”, nelle scorse ore “il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici”.