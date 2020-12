Calcio, Auriemma: “gran bel gesto del presidente Ferrero”

Come anticipato da Raffaele Auriemma attraverso il suo profilo Twitter, domenica prossima la Sampdoria scenderà allo Stadio Maradona con la maglia celebrativa in onore del campione: “Fortunatamente nel calcio esistono ancora protagonisti che sanno rispettare la morte di un campione come Diego. La prima formazione che in Serie A giocherà allo stadio di Fuorigrotta intitolato a Maradona sarà la Sampdoria e il presidente Ferrero ha ordinato una maglia celebrativa da far indossare alla sua squadra domenica contro il Napoli. Chapeau”.