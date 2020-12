Calcio, ASD Sorrento chiude l’anno calcistico con un buon pari a Bitonto. Gli auguri del ds Amodio

DI ALESSIO PETRALLA

Il Sorrento ha chiuso l’anno calcistico 2020 con un buon pareggio interno con il Bitonto. A tracciare un punto finale su ogni aspetto è il ds dei costieri Antonio Amodio: “Sapevamo di dover affrontare tre gare difficili: soprattutto nella prima sfida con il Lavello abbiamo risentito della lunga sosta: probabilmente disputandola prima sarebbe terminata diversamente. Avremmo meritato almeno un punto. Mercoledì con il Bitonto il pareggio ci può stare”.

MERCATO: “Abbiamo rinforzato il centrocampo con l’esperto Costantino ed è arrivato l’attaccante D’angelo. Durante le feste natalizie dovremmo recuperare Cunzi. Cercheremo di prendere un altro under 2002 a centrocampo e un play perché in quel ruolo disponiamo soltanto di Maranzino. La situazione di Mancino è da valutare”.

SESSIONE INVERNALE: “Sicuramente, in questo lungo calciomercato si rinforzeranno un po’ tutte le compagini. Dobbiamo pensare all’obiettivo primario che è la salvezza vedendo prima i movimenti in uscita e poi come puntellare l’organico. Finirà a febbraio e si sono disputate ancora appena nove match: c’è tanto tempo per prendere decisioni. Tutto può succedere”.