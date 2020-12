Antonio Matera, centrocampista della Cavese, è apparso positivo ai microfoni di Aquilotti Social Club. Il giocatore, originario di San Severo, ha parlato del nuovo tecnico Maiuri, della squadra che secondo lui è più forte di quella dell’anno scorso e delle motivazioni che ha il team nel voler uscire al più presto dalla situazione grigia in cui versa in classifica in questo momento.